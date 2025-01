Filipe Luís elogia atuação do Flamengo em estreia: ‘Perfeição’

O time principal do Flamengo estreou com vitória no Carioca de 2025. Com uma atuação dominante do início ao fim, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado (25), em Brasília, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, com gols de Michael e Plata. Dessa forma, quem ficou satisfeito com o resultado e atuação da equipe foi o técnico Filipe Luís. Ele elogiou a atitude e obediência dos jogadores, e classificou a atuação como “perfeita”.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

“Todos os jogadores tiveram uma atitude excepcional. Fiquei muito feliz pela obediência e consciência tática deles. Estamos em um momento de entender o jogo apoiado e eles fizeram isso com perfeição. As variações acontecem porque são jogadores muito versáteis e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, e elas vão acontecendo durante o jogo. Temos o melhor elenco da América. Se esse time não jogar, é culpa minha”, disse.

Com a vitória, o Flamengo subiu para o terceiro lugar, com sete pontos, mas ainda pode perder a posição no restante da rodada. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Este será o último jogo antes da Supercopa Rei, contra o Botafogo.

