Botafogo x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Mal das pernas no Campeonato Carioca, o Botafogo recebe o Bangu neste domingo (26). A bola rola às 18h, no calor inclemente do Engenho de Dentro, no Estádio Nilton Santos. O encontro completa a quinta rodada desta edição do Estadual, torneio pelo qual o Glorioso tem uma equipe bem alternativa diante de taças mais importantes ao longo de 2025.

Como chega o Botafogo?

Quem pintar nas tribunas do Colosso do Subúrbio terá que acompanhar, mais uma vez, as feras do sub-23 e suplentes do Botafogo. Este time C acumula três derrotas e apenas um triunfo no Estadual. É o penúltimo lugar, com três pontos. Os titulares, campeões da América e do Brasil, estão em pré-temporada no Espaço Lonier.

Enquanto o Botafogo não define um treinador e não coloca os principais nomes em campo, Carlos Leiria comanda o time alvinegro. Apesar da má fase, ele não perdeu ninguém por lesão ou suspensão para este fim de semana.

Como chega o Bangu?

Lanterna, o Bangu tem apenas um ponto. É o único time que não supera o Botafogo C na tabela. Para melhorar sua situação, a equipe da Zona Oeste conta com a estreia do técnico Júnior Lopes. Ele substitui Júnior Martins, demitido após derrota do Alvirrubro para o Flamengo por 5 a 0, na jornada passada.

O meia Moretti, expulso justamente contra o Flamengo, é desfalque no quadro visitante.

Onde assistir?

SporTV e Premiere, TV fechada, transmitem a partida.

BOTAFOGO x BANGU

Quinta rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 26/01/2025, às 18h (de Brasília)

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim e Lobato; Kauê, De Paula e Lindes; Yarlen, Nascimento e Vitinho. Técnico: Carlos Leiria.

BANGU: Brasil; Hygor, Kevem, Garcia e Vitinho; Castro, Franklin, Nathan e Raphael Augusto; Fabinho e Carioca. Técnico: Júnior Lopes.

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares

VAR: Alexandre Vargas de Tavares Jesus

