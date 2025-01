Diniz na corda bamba. Diretoria do Cruzeiro pressiona técnico

Fernando Diniz está na corda bamba após mais um insucesso. Neste sábado (25), após empate do Cruzeiro com o Betim por 1 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, o caldo quase engrossou para o comandante. Afinal, após o jogo, diretores da Raposa convocaram uma reunião com o treinador para cobrá-lo por resultados melhores, de acordo com o site “ge”. O técnico, por ora, permanece no clube celeste. Mas sabe que não pode mais vacilar.

“A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no teor da conversa. A reunião teve um conteúdo, assim, de conversa sobre o time, da conversa em relação a mim. A conversa tem que existir. É uma cobrança, porque os resultados são muito ruins”, disse Diniz.

CEO do clube, Alexandre Mattos, e o proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, imprensaram Diniz contra a parede. O técnico argumentou que teve poucos jogos na temporada.

“A pressão pela temporada, os dois jogos, o Atlético-MG, que foi do São Paulo, parece que foi muito distante. Parece que essa semana, parece que passaram-se dois meses, ou três, mas não foi. A gente jogou bem contra o São Paulo, realmente, quando o São Paulo, jogou bem contra o Atlético-MG, jogou bem contra o Tombense. Jogamos mal na quarta-feira, jogamos o primeiro tempo mal hoje, o segundo tempo a gente jogou bem. Jogou bem, assim, agora está assim, tem que arrumar o jogo. A gente precisa de solução do coletivo”, expressou.

Torcida do Cruzeiro muito revoltada

Na visão de Diniz, além disso, o desempenho não é tão abaixo da crítica, como cobram, também, os torcedores. Neste fim de semana, no Mineirão, a China Azul, aliás, cantou “Adeus, Diniz” durante o empate com o Betim.

“Tem que ganhar jogo, ganhar campeonato, essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, tá no direito de vaiar, tá no direito de estar impaciente”, minimizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.