Palmeiras perde para Novorizontino e acaba com invencibilidade no Paulista

O Palmeiras perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Os gols da noite deste sábado (25) foram de Facundo Torres, que marcou o primeiro dele pelo clube, Pablo Dyego e Robson. Assim, a equipe alviverde acaba com a invencibilidade no estadual e ainda corre risco de perde a liderança. Isso porque o São Bernardo-SP pode ultrapassá-lo caso vença o Botafogo-SP, neste domingo (26).

Com o resultado, o Palmeiras fica com sete pontos na tabela e permanece momentaneamente na liderança do Grupo D, que tem também São Bernardo-SP, Ponte Preta e Velo Clube. Enquanto isso, o Novorizontino sobe para a segunda colocação do Grupo C, com cinco pontos, ficando atrás apenas do Noroeste e à frente de Água Santa e São Paulo.

O Alviverde volta a campo na próxima terça-feira (28), quando recebe o RB Bragantino no Allianz Parque às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. No mesmo dia, porém às 21h30, o Novorizontino recebe o Velo Clube.

Facundo Torres abre o placar após pressão da equipe

O jogo começou sob controle do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira pressionou e teve o domínio mas sem grandes chances. Em uma boa oportunidade, Raphael Veiga driblou o defensor na área, porém finalizou mal. Rômulo também chutou a gol e o goleiro Jordi defendeu sem dificuldade. Até os 20 minutos, Novorizontino não chegou à meta de Marcelo Lomba. Aos 22, Caio Paulista foi na linha de fundo, cruzou e Allan cabeceou rente à trave. Na metade da etapa, Veiga teve mais uma chance e chutou por cima. Após pressão, o Palmeiras abriu o placar com Facundo Torres, o primeiro dele pelo clube. O atacante uruguaio finalizou cruzado depois de cruzamento rasteiro de Mayke. O Alviverde controlou o jogo, enquanto o Novorizontino tentou sair em contra-ataque, mas sem sucesso e sem chute a gol.

Novorizontino pressiona e vira o jogo

O Palmeiras voltou do intervalo na mesma pegada e manteve o ritmo de jogo. O Novorizontino retornou melhor, após substituições, e conseguiu criar chances, que foram afastadas pela defesa alviverde. Após mais substituições, a equipe de Eduardo Baptista cresceu no jogo e teve um pênalti a favor. Pablo Dyego converte e empata a partida. Posteriormente, o duelo ficou mais aberto, com oportunidades dos dois lados, ambos buscando a vitória. As chances de ficar à frente no placar apareceram, e o Novorizontino aproveitou com Robson. Com isso, a equipe conseguiu virar e sair com três pontos.

PALMEIRAS 1×2 NOVORIZONTINO

4ª rodada do Campeonato Paulista 2025

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Data: 25/01/2025 (sábado)

Gols: Facundo Torres, 41’/1ºT (1-0); Pablo Dyego, 22’/2ºT (1-1); Robson, 38’/2ºT (1-2)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Anibal Moreno, Allan e Rômulo (Luighi, 25’/2ºT); Facundo Torres, Raphael Veiga e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas (Robson, 17’/2ºT), César Martins e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares, intervalo), Luís Oyama (Bruno José, 17’/2ºT), Willian Farias e Reverson; Marlon, Pablo Dyego e Pedro Balotelli (Nathan, intervalo). Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro:Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Luiz Flavio de Oliveira

Cartões amarelos: Anibal Moreno, Abel Ferreira (PAL); Pablo Dyego, Jordi, Bruno José (NOV)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.