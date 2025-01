Flamengo negocia empréstimo de Carlinhos para clube da Série A

Carlinhos não deve permanecer no Flamengo em 2025. Apesar de ter marcado três gols no Carioca, o atacante está fora dos planos da comissão técnica de Filipe Luís e está sendo negociado com o Vitória, segundo o jornalista Venê Casagrande. O clube aceitou uma proposta de empréstimo de um ano com opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões.

Sem espaço, o atacante não viajou com a delegação para a pré-temporada nos Estados Unidos e ficou no Rio de Janeiro para disputar o Carioca com o time alternativo, formado majoritariamente por jogadores da base. Dessa forma, foi titular e marcou três gols em quatro partidas disputadas. Mesmo assim, não foi o suficiente para mudar a situação.

Carlinhos já estava ciente do interesse do Vitória. O estafe do jogador avalia a mudança de ares de forma positiva, como uma oportunidade de conseguir espaço e desenvolver. O clube baiano busca uma nova referência no ataque após perder Alerrandro, um dos artilheiros da Série A do Brasileirão do ano passado.

Contratado no ano passado após se destacar pelo Nova Iguaçu no Carioca, Carlinhos assinou contrato até o fim de 2026. Entretanto, o atacante não conseguiu se firmar, nem mesmo após a lesão de Pedro, quando era o único centroavante do elenco. Assim, perdeu espaço e prestígio. Ao todo, o atacante soma 20 jogos e cinco gols com o Manto Sagrado.

