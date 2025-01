Cuca pede reforços para o Atlético: ‘Precisa melhorar’

O técnico Cuca ainda não está satisfeito com o elenco do Atlético. Após o encerramento da pré-temporada nos Estados Unidos, o treinador fez uma avaliação das opções e elogiou o atacante Júnior Santos, novo reforço do Galo, mas ainda vê necessidade de mais contratações. Dessa forma, o comandante atleticano cobrou mais reforços para 2025.

“Precisamos de mais opções para encorpar o elenco. O nosso time é bom, mas o elenco precisa melhorar. Uma das necessidades que temos é o arrasto, que é o jogador de força no ataque e que tem velocidade. Então, com ele (Júnior Santos), ganhamos isso. Mas vamos precisar de mais”, disse o treinador.

O Atlético segue em busca de mais reforços para a temporada. Dessa forma, o Galo fez uma proposta de R$ 30 milhões para contratar o volante Gregore, do Botafogo, e aguarda resposta. Além dele, o clube mineiro também tem interesse no meia Cuello, do Athletico-PR, e avalia enviar uma oferta para os paranaenses.

Durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético disputou o FC Series. O Galo empatou sem gols com Cruzeiro e Orlando City, time da casa, e perdeu o título neste sábado (25), na disputa de pênaltis. Na decisão, a equipe comandada por Cuca teve mais volume, mas faltou criatividade no último terço do campo para chegar ao gol.

