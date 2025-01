Gabigol celebra estreia em casa pelo Cruzeiro e lamenta tropeço

Gabigol estreou pelo Cruzeiro no Mineirão. O camisa 9 foi titular no empate com o Betim, neste sábado (25), pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, mas passou em branco. Apesar disso, o jogador não escondeu a alegria por ter feito o primeiro jogo oficial com a camisa celeste, mas ressaltou a necessidade do time melhorar o desempenho.

“Feliz pela estreia em casa, mas triste pelo resultado. Temos que melhorar e vamos! Obrigado Nação azul, é o Cabuloso”, disse o atacante.

Foi o terceiro jogo de Gabigol com a camisa do Cruzeiro — também atuou em duas partidas na pré-temporada, nos Estados Unidos. Na estreia no Mineirão, o camisa 9 teve uma atuação apagada e não conseguiu ameaçar o goleiro Michael, do Betim. Dessa forma, passou em branco no primeiro jogo em casa com a camisa celeste.

O Cruzeiro empatou com o Betim por 1 a 1. A Raposa saiu atrás no placar e buscou o empate aos 42 do segundo tempo, com Lautaro Díaz. Após o apito final, torcedores gritaram “Adeus, Diniz”. O resultado deixou o treinador bastante pressionado. Afinal, a Raposa perdeu na rodada anterior, no duelo contra o Athletic, e agora empata, em casa.

Com o resultado, o Cruzeiro ficou com quatro pontos, na liderança do Grupo C. Já o Betim é o líder do Grupo A, com sete somados. A Raposa volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Itabirito, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

