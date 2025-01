Santos avança no negócio e Neymar deve chegar nos próximos dias

O Santos está prestes a divulgar oficialmente a contratação de Neymar. Quem afirma é o Diário do Peixe, que apurou que o clube santista pretende apresentar o jogador – cria da casa – antes do clássico entre o Peixe e São Paulo, marcado para 1º de fevereiro na Vila Belmiro. Assim, a expectativa é de que o atacante brasileiro deixe a Arábia Saudita e venha para o Brasil na quarta-feira, dia 29/1, dependendo apenas da conclusão das negociações entre o pai de Neymar e representantes ao clube árabe Al Hilal.

Dessa forma, a reestreia de Neymar em campo seria já no dia 5 de fevereiro , aproveitando o aniversário do jogador, que faz 33 anos. Ele estaria no time para o embate com o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.

As negociações com Neymar ganharam impulso após declarações do técnico do Al Hilal, o português Jorge Jesus, de que não pretendia inscrever o brasileiro no Campeonato Saudita. Afinal, o longo histórico do atleta no departamento médico desestimularia uma aposta em sua escalação. Neymar voltou a jogar em outubro de 2024 depois de um ano de tratamento de lesão, mas, já no mês seguinte, voltou a se contundir. No dia 30 de dezembro, de volta ao gramado, ele marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Fayha.

Os torcedores estão eufóricos com a expectativa de retorno do craque, que começou a carreira no Peixe. Assim, a torcida organizada fez coro “Volta pra casa, Neymar” no último jogo do time. E a diretoria do clube enviou ao atacante um vídeo em que Pelé – com voz gerada por inteligência artificial – manda uma mensagem. Ele diz que o trono está vago e só Neymar, o “Príncipe”, pode ocupá-lo.

