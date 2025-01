Vídeo! Torcedores de São Paulo e Corinthians entram em confronto antes de clássico

O pré-clássico deste domingo, 26, ficou marcado por cenas de violência entre torcedores do Corinthians e do São Paulo na Zona Oeste da capital paulista. Isso porque corintianos e tricolores entraram em confronto na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, horas antes do duelo pelo Paulistão – marcado para as 19h. A Polícia Militar se dirigiu ao para atender a ocorrência.

Vídeos gravados por testemunhas mostram que havia cerca de 50 torcedores, entre corintianos e são-paulinos, envolvidos na briga. Nota-se, também, pessoas carregando pedaços de paus como armas, enquanto rojões eram lançados entre os desordeiros.

De acordo com a PM, o confronto entre os torcedores ocorreu por volta das 13h, ou seja, 5h30 antes do clássico no MorumBis, também na Zona Oeste da capital. A pasta informou que não há registro de feridos e tampouco relatos de ocorrências nas unidades de pronto-socorro da região.

Conflito entre torcedores

A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP) informou, em nota, que a Polícia Militar foi acionada para intervir numa briga entre torcedores. São-paulinos relataram à PM que a confusão se desencadeou após um encontro inesperado com um pequeno grupo de corintianos na região.

Já a Polícia Civil comunicou que o caso está sob análise e que irá apurar eventuais responsabilidades pela briga.

São Paulo x Corinthians

O Majestoso deste domingo (26) estava previsto inicialmente para as 18h, mas passou por alteração em meia hora pela equipe de arbitragem da partida. A decisão se deu em virtude das fortes chuvas na capital paulista e das condições do gramado no MoruBis.

A comissão do Corinthians realizou alguns testes no gramado por volta das 17h15 e notou impraticabilidade para realização do jogo, principalmente no meio de campo. Apesar da boa drenagem no estádio, a cidade de São Paulo tem sofrido com as fortes chuvas nos últimos dias.

O clássico acontece pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão figura na segunda colocação do Grupo A neste momento, com nove pontos e 100% de aproveitamento na competição. O São Paulo, por sua vez, soma quatro pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com uma vitória e um empate.