Fluminense fica no 0 a 0 com o Madureira e volta a tropeçar no Carioca

Tricolores do Rio de Janeiro capital, Fluminense e Madureira ficaram no 0 a 0 neste domingo (26) em partida disputada no Estádio Kléber de Andrade, Cariacica (ES). O duelo, vale lembrar, foi pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Fluminense segue fora do G4, apenas em oitavo, com seis pontos e só uma vitória. Já o Madureira aparece em décimo, com um ponto a menos. O primeiro do G4 é o Flamengo, com sete pontos em cinco jogos. Ou seja, apesar de fora da zona de classificação às semifinais, o Flu ainda está bem vivo na briga.

O Fluminense começou a partida com muita intensidade e troca de passes. No entanto, o Tricolor esbarrava na boa marcação do Madureira. Aos poucos, com o alto calor, as duas equipes perderam a intensidade, deixando o jogo para lá de monótono. O Flu, inclusive, só levou perigo uma vez: aos 26, com Canobbio. Isaque também finalizou, mas sem sequer assustar a defesa dos mandantes.

O segundo tempo começou com mais intenso, até porque o calor já estava menor. Com menos de cinco minutos, entretanto, dois jogadores saíram lesionados: Marcão, do Madureira, e Renato Augusto. O meia do Fluminense, aliás, foi derrubado na área por Evandro. O pênalti não foi marcado pela arbitragem, e o camisa 7, com dores no ombro, não voltou mais.

O Fluminense seguiu melhor até o final do jogo, mas duas coisas fizeram o Fluminense não conseguir abrir o marcador: a dificuldade para construir jogadas e para finalizar as poucas oportunidades que teve. Riquelme e Cano entraram bem na reta final, mas perderam boas chances. Já o Madureira levou perigo em bolas paradas, mas também sem muita eficiência. Enfim, foi um jogo ruim, fazendo jus ao placar.

Próximos compromissos

O Fluminense entra em campo agora na próxima quarta-feira (29), quando visita o Botafogo às 21h30 pela sexta rodada da competição. Aliás, esse será o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2025. O Madureira, por sua vez, visita o Boavista às 18h30 do dia seguinte (30).

Madureira x Fluminense

5ª rodada da Taça Guanabara

Data: 26/01/2025

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Madureira: Mota; Cauã Coutinho (Celsinho, aos 17′ do 2ºT), Marcão (Arthur, aos 12′ do 2ºT), Jean e Evandro; Rodrigo Lindoso (Matheus Lira, aos 17′ do 2ºT), Waguinho, Wallace (Marquinhos Carioca, aos 39′ do 2ºT) e Marcelo; Renato Henrique e Minho (Hugo Cabral, aos 17′ do 2ºT) Técnico: Daniel Neri

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier, aos 27′ do 2ºT) , Thiago Silva, Manoel e Renê; Bernal, Nonato (Hércules, aos 27′ do 2ºT) e Renato Augusto (Riquelme, aos 12′ do 2ºT); Isaque, Canobbio (Serna, aos 17′ do 2ºT) e Kauã Elias (Cano, aos 17′ do 2ºT) Técnico: Mano Menezes

Árbitro: João Marcos Gonçalves Ferreira

Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ossimo

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Gols: –

Cartões amarelos: Cauã Coutinho, Marquinho Carioca e Evandro (MAD); Guga, Manoel e Nonato (FLU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook