Técnico do Atlético analisa a performance do time B no Mineiro

Guilherme Dalla Déa foi o treinador do time B do Galo, que jogou as três primeiras partidas do Campeonato Mineiro e obteve três empates. A última, neste domingo, 26/1, 0 a 0 com o Pouso Alegre, fora de casa. Após o apito final, o técnico fez a análise de um jogo em que o time mostrou pouca força ofensiva, com a menos desde os dois minutos da etapa final, após a expulsão de Paulo Vitor, passou sufoco, embora conseguisse alguns ataques isolados.

“O sentimento é amargo por não conseguir a vitória. Tivemos momentos em que o resultado poderia ser melhor nestes três jogos. Mas sabemos da dificuldade. O grupo é jovem, ansioso em alguns momentos, Contra o Pouso Alegre, nos 40 minutos finais, mesmo com dez jogadores, tivemos as duas melhores chances e o placar ficou no 0 a 0. O importante foi somar os pontos e acho que fizemos bem, foram três pontos com um time jovem.

Apostando no time A do Atlético

A partir de agora, o time principal do Atlético é que jogará no Mineiro. O primeiro duelo será na quarta-feira, o clássico como América. E com o time A precisando recuperar dos tropeços que levaram o Galo à lanterna de seu grupo (apenas os três líderes de grupos e o melhor segundo colocado vão às semifinais).

“Sei que isso traz uma responsabilidade maior para o elenco principal. No entanto, os atletas jovens que jogaram as primeiras partidas foram até o limite deles. E tenho certeza de que o time principal irá buscar a classificação”

Caso Paulo Victor

Sobre a expulsão de Paulo Vitor, numa falta afobada e infantil, Della Déa colocou panos quentes:

“É preciso tomar cuidado, mesmo sendo atleta profissional. Mas ele sentiu a expuslão e estava de cabeça baixa. com a cabeça baixa. Chateado por ter tomado o cartão. Mas ele foi peça fundamental, um dos melhores, e deu sustentação nos primeiros jogos na fase de construção. Tenho a certeza de que ganhamos um grande jogador para a sequência de jogos que teremos pela frente”.

