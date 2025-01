Sem vencer, técnico avalia participação de time ‘B’ do Atlético-MG no Estadual: ‘Mensagem positiva ao torcedor’

O empate sem gols com o Pouso Alegre complicou – ainda mais – a situação do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. Isso porque a equipe alternativa ainda não venceu na competição, e o time principal assume o torneio na lanterna do Grupo A, com três pontos de nove disputados.

Apesar do desempenho aquém das expectativas, o técnico Guilherme Dalla Déa fez uma avaliação positiva da participação do grupo alternativo nas três primeiras rodadas. O treinador entende que os jovens representaram bem o Galo e deram seu máximo para garantir pontos importantes.

“Para nós, uma equipe muito jovem, com muitos jogadores mesclados, foi bom. Acho que demos uma mensagem muito grande e positiva ao nosso torcedor. Passamos por um grande desafio nesse período, seja para nós da comissão ou para os jovens. Acho, porém, que representamos bem o Galo. Sabíamos dessa dificuldade”, iniciou.

“Hoje mesmo, por exemplo, nós perdemos o Paulo Victor com nove minutos do segundo tempo. Ou seja, jogamos praticamente 40 minutos com um a menos. Mesmo assim, nós tivemos as duas melhores chances reais de gol. Fica o gosto amargo, evidentemente, mas tenho certeza que fizemos bem”, avaliou o técnico em coletiva.

Por fim, Guilherme descartou preocupação quanto às chances de uma possível não classificação ao mata-mata do Mineiro. “Tenho certeza que o time principal vai conseguir recuperar. Conseguimos pontos importantes, somamos três e com uma equipe muito jovem. Nós vamos amadurecer ainda e ajudamos muitos atletas. Tenho certeza que buscaremos a classificação”.

Expulsão de Paulo Victor

Aos dois minutos da etapa final, o volante Paulo Victor, de 20 anos, dei um chutão para afastar a bola da defesa e deixou a perna alta. Na ação, o atleta atingiu as costas de Sandro, do Pousão, com as travas da chuteira e recebeu o segundo amarelo.

O volante é considerado um dos mais experientes do time mesclado do Atlético-MG. Ele, aliás, recebeu elogios de Dalla Déa – que o classificou como melhor jogador dessas três rodadas.

“A gente tem que tomar muito cuidado, mesmo se tratando de um profissional. Ele saiu de cabeça baixa, estava cabisbaixo no vestiário. Mas falei para ele e acho que ele fez o melhor que pôde. De repente, ele matou uma transição que matou o gol do adversário. Disse que ele precisa levantar a cabeça”, e completou:

“Mas ele realmente saiu abalado, chateado. Nosso grupo tentou reergue-lo, pois se trata de uma peça fundamental para nós. Para mim, se trata do melhor jogador nesses desafios com time mesclado. Acho que ganhamos um baita jogador para o decorrer da temporada”, avaliou.

Agenda do Atlético-MG

O Galo contará com o time principal no próximo desafio do Campeonato Mineiro, pela quarta rodada. O clássico contra o América-MG está marcado para quarta-feira, dia 29 de janeiro, às 22h, no Mineirão.

