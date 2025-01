Mano Menezes fala sobre joias e admite atuação abaixo do Fluminense

O técnico do Fluminense, Mano Menezes, falou sobre o empate em 0 a 0 com o Madureira, neste domingo (26), no Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Na coletiva pós-jogo, o comandante admitiu a atuação abaixo do Flu.

“Não fizemos um primeiro tempo tão bom, capaz de nos dar um volume maior para a gente fazer o nosso gol. Segundo tempo tinha menos espaço, adversário terminou inclusive com linha de cinco. Tivemos um volume mais perto da área, mas não conseguimos concluir. Faltou um detalhezinho. Acho que tivemos uma penalidade máxima a nosso favor, que não foi marcada. Tanto que Renato (Augusto) machuca, pois não conseguiu se proteger para cair no carrinho do adversário. Mas passamos por alguns momentos de dificuldades, de falta daquilo que a gente entende que é necessário para ganhar jogos: pressionar mais, levar o adversário ao erro, ritmo constante”, analisou Mano.

Maturação de joias

Mano Menezes também falou sobre os jovens Isaque e Riquelme Felipe. Enquanto o primeiro foi titular (atuou os 90 minutos), o segundo entrou aos 9′ da etapa final. Para Mano, é preciso cautela com as joias.

“Eu os enxergo como parte do elenco principal, mas com cautela. Na verdade, a gente sabe que eles vão oscilar, são jovens jogadores, que faltam a eles uma maturidade que os outros jogadores já têm. Falta a eles uma disputa física, que os outros têm mais. A gente coloca eles na parte final do jogo. Essa questão física fica minimizada. Hoje (domingo), começamos com o Isaque porque entendíamos que precisávamos de dois meias. Tiramos um extremo porque o time estava jogando no 4-3-3 e o meio ficou vazio de construção. A gente teve hoje um pouco mais a bola passando pelo meio, sendo rodada com mudança de corredor. Mas claro que teremos a calma necessária com eles”, revelou.

Mano, então, respondeu sobre dois dos reforços para a temporada: Renê e Canobbio. Ele citou que o lateral-esquerdo, por ser mais experiente, precisa de menos tempo de adaptação.

“Eles são reforços. Nós somos uma equipe, um elenco. E não dá para fazer análise individual. Acho que eles vão passar por todo esse processo, o Renê menos, porque é um jogador experiente e já está acostumado. O Canobbio é mais jovem, vai passar (por adaptação), assim como todos os outros passaram”, afirmou.

Dificuldades na pré-temporada do Fluminense

Mano, então, revelou dificuldades no começo do ano do Fluminense. Ele, porém, admite que a prioridade é a saúde dos atletas.

“O início de ano tem sido bem difícil, principalmente nessa diferença de preparação. Acho que a gente precisa pensar muito nisso. Na saúde desses jogadores que têm que se apresentar e jogar em dez ou 15 dias. Acho que não é justa a disputa. Já falei sobre isso. Acho que as equipes têm direito de começar em outubro. Mas deveria haver um mês de férias em dezembro para todos. Porque isso é ser justo e cuidar da saúde dos atletas que vão enfrentar esses jogadores muito mais bem preparados, e que pode ocasionar lesões graves”, disse.

Outros tópicos da entrevista de Mano Menezes

Equilíbrio jovens/veteranos

“A gente não divide jogador jovem ou veterano. Dividimos por rendimento. Temos dois jogadores que são considerados veteranos, Thiago Silva e Fábio, que não tem um porém para falar sobre eles. A gente busca equilibrar a parte atlética geral dos jogadores. A temporada é grande e para suportar a gente equilibra. Vamos passar por esse processo como todo mundo está passando.”

Críticas da torcida

“A vitória sempre traz tranquilidade maior. Estamos falando sobre causas e consequências, mas o torcedor quer saber da equipe vencer. Temos condições de vencer. Vamos enfrentar, talvez, jogadores que se apresentaram depois do que a gente. Importante é fazer nossas escolhas corretas para fazer um final de temporada decente. Para depois termos todos em nível bom para fazer as escolhas. Ano passado terminou. Já mudamos, estamos em 2025. Acho que o time precisa buscar atender o anseio do torcedor. Jogar para ele. Claro que as coisas estão sempre misturadas. Tirando a brincadeira que fiz, claro que traz coisas do outro ano. Temos que trabalhar para tirar isso do nosso torcedor. É o que estamos fazendo e é o que vamos fazer.”

Arias

“Avaliamos todos os jogadores que chegam para o começo da temporada. Arias teve um pequeno desconforto, que deixou uma semana sem treinar. Atrasou um pouco o processo dele. Vamos analisar para que seja seguro. Ou vai fazer alguns minutos no clássico, ou vamos deixar para o final de semana que vem.”

