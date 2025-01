Mano Menezes revela lesão de Renato Augusto

Mano Menezes, técnico do Fluminense, revelou uma lesão de Renato Augusto. Durante o jogo deste domingo (26), em empate por 0 a 0 com o Madureira, o meia sofreu uma luxação no ombro direito. O lance ocorreu num ataque do Flu no começo do segundo tempo, onde o camisa 7 levou um carrinho e foi ao chão, caindo de mau jeito.

Segundo Mano, houve uma luxação, mas somente após a realização de exames será possível revelar o grau da lesão. Existe, inclusive, a possibilidade de uma intervenção cirúrgica, de acordo com o treinador em coletiva pós-jogo.

“Renato (Augusto) e (PH) Ganso são jogadores de características bem diferentes, embora sejam meias, jogam em lugares bem diferentes na equipe. A lesão do Renato é o seguinte: é uma luxação, não sabemos ainda o grau, se for um grau mais alto, tem que se submeter a uma cirurgia, se for um grau mais baixo, se faz um tratamento convencional, mas precisa esperar amanhã (segunda, 27) ou terça-feira (28) para ter um diagnóstico mais preciso baseado em exames mais específicos”, revelou.

Esta, aliás, foi a estreia de Renato Augusto no ano. Aos 36 anos e prestes a fazer 37 (em fevereiro), o jogador possui contrato com o Fluminense até o fim deste ano. Contratado junto ao Corinthians após o fim de seu vínculo com a equipe paulista, Renato Augusto atuou em 32 partidas em sua primeira temporada no Flu, anotando um gol e uma assistência.

