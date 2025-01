Rayan é vítima de racismo no Sul-Americano Sub-20, e CBF envia queixa à Conmebol

A CBF encaminhou uma representação oficial à Conmebol em protesto contra atos de racismo sofridos pelo atacante Rayan durante a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Bolívia, no Campeonato Sul-Americano Sub-20 disputado na Venezuela.

No documento, a entidade destacou que Rayan foi chamado de “mono” (que significa macaco em espanhol) pelo goleiro Fabian Pereira, que, de acordo com o brasileiro, também gesticulou com imitações do animal em sua direção. Além disso, cobrou punição rigorosa por parte da Conmebol.

Jogadores da Seleção sub-20 fizeram o relato do gesto criminoso. Breno Bidon, inclusive, foi flagrado pela transmissão da Conmebol no momento em que denunciava o episódio ao árbitro do jogo.