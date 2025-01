Quinteros destaca setor defensivo e transição veloz em goleada do Grêmio no Gaúcho

O técnico Gustavo Quinteros rasgou elogios aos jogadores do Grêmio após a goleada por 4 a 0 sobre o Caxias na noite deste domingo (26), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Em especial ao setor defensivo da equipe, que apresentou evoilução em relação à estreia no Estadual. Em contrapartida, também afirmou que ainda tem acertos a fazer.

“Melhoramos da partida anterior. Estivemos melhor na parte defensiva, mais organizado, as linhas mais próximas, não tão separadas. O primeiro tempo foi bom, o segundo foi melhor, a parte defensiva mais organizada. Defendemos melhor em bloco. Mais próximo a defesa dos volantes. Então o rival teve pouco espaço”, disse o comandante argentino, naturalizado boliviano Quinteros fez questão de destacar a transição em alta velocidade como fator preponderante para a vitória com uma boa atuação. “Queremos dar velocidade ao jogo, atacar em transição rápida, isso leva tempo, o entendimento, os movimentos. Queremos uma equipe que se defenda em bloco e ganhe mais bolas divididas. Vamos fazer outros testes para achar o melhor posicionamento de cada atleta dentro do sistema de jogo” concluiu o treinador. O Grêmio volta a campo na quarta-feira (29), pela terceira rodada do Estadual. Visita o Monsoon no Estádio do Vale, às 22h, em Novo Hamburgo.

