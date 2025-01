Ex-Inter e Roma, Nainggolan é detido por suspeitas de tráfico de droga

A mídia esportiva belga informou que Radja Nainggolan foi detido na manhã desta segunda-feira, 27, sob suspeita de tráfico de droga. A ex-estrela da Inter e da Roma faz parte de uma investigação sobre contrabando de cocaína proveniente da América do Sul para Europa.

“A investigação diz respeito a suspeitas de importação de cocaína da América do Sul para Europa, através do porto de Antuérpia. Bem como sua distribuição pela Bélgica. Podemos confirmar que o futebolista está privado de sua liberdade no contexto deste caso. Uma vez que ainda estão a decorrer interrogatórios, e em conformidade com a presunção de inocência, não falaremos mais sobre”, explicou o procurador responsável pela investigação, Julien Moinil.

A Polícia Judiciária Federal de Bruxelas realizou 30 buscas nesta segunda, 27, no âmbito de um dossier do departamento de criminalidade organizada do Ministério Público. “As buscas domiciliárias tiveram lugar principalmente na província de Antuérpia e na capital”, completou Moinil.

Em outubro de 2022, o astro acabou detido após conduzir sem carteira de motorista. Nainggolan teve seu documento retirado após dirigir sob efeito de álcool e acima da velocidade, em 2021.

Carreira de Nainggolan

O meia estreou pelo Lokeren, da segunda divisão belga, na última sexta-feira, 24. Ele inclusive marcou o gol do empate em 1 a 1 com o Lierse K., pela Proximus League. A equipe ainda não se manifestou sobre o caso.

A primeira passagem do meia pela Roma (ITA) ocorreu por meio de empréstimo junto ao Cagliari, entre janeiro e junho de 2014. Os Giallorossi decidiram comprá-lo em julho por cerca de 15 milhões à época, e sua passagem pelo clube durou até 2018. Radja disputou 203 partidas pela equipe italiana e contribuiu com 33 gols, além de 22 assistências.

