Protagonista, Oscar fala de primeiro gol e volta por cima no São Paulo

Vencer um clássico é especial. Para Oscar, o triunfo do São Paulo por 3 a 1 em cima do Corinthians, neste domingo (26/01), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, ficará marcado. Afinal, o meia marcou seu primeiro gol pelo Tricolor Paulista, time que o revelou. Além disso, reforçou que pode assumir o protagonismo que a torcida tanto espera.

“Como jogador do São Paulo, hoje foi dia mais especial com esta camisa. Como torcedor, torci pelo São Paulo em momentos muito especiais, mas como jogador, ganhar do Corinthians com direito a um gol, tornou o dia muito feliz”, disse Oscar, após o clássico.

Oscar estreou no profissional do São Paulo em 2008. Ele realizou 13 partidas e deu duas assistências, mas nunca havia marcado com a camisa do Tricolor. Depois disso, ele deixou o clube, rodou a Europa e o mercado asiático até voltar e finalmente marcar um gol pela equipe que o revelou.

“Acho que todo mundo está vendo o que estou treinando, todo mundo está vendo que estou tentando ajudar a equipe. Depois de tanto tempo, voltar ao futebol brasileiro, estou tentando me adaptar o mais rápido possível. Mostrei no jogo contra o Guarani, mostrei hoje também, todo mundo sabe o carinho que tenho pelo grupo, trato bem a todos desde que cheguei, eles todos me receberam muito bem. Esse gol realmente foi bem comemorado, e fico feliz que a gente ganhou clássico”, destacou o meia.

Oscar comenta ‘quarteto mágico’ no São Paulo

Pelo segundo jogo seguido, Zubeldía escalou o São Paulo com o quarteto que conta com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. Na visão do meia, este grupo de jogadores pode jogar juntos se cada um colaborar dentro de campo, principalmente no setor defensivo.

“Acho que a gente tenta se ajudar um ao outro, principalmente na recomposição, com a bola todos têm suas qualidades, mas independentemente de quem o Zubeldía colocar em campo, vai dar o melhor. Nestes dois jogos, saíram gols de nós quatro que estão na frente, mas o time todo fez uma grande partida. Estamos com um esquema ofensivo, é um time que fica com a bola e que cria. Hoje mais uma vez deu certo, ficamos com a vitória”, finalizou Oscar.

