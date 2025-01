Augusto Melo diz que Corinthians não tem dinheiro para contratar

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que o clube não tem dinheiro para contratar. A revelação aconteceu após a derrota no clássico para o São Paulo por 3 a 1, neste domingo (26/01), no MorumBis, pelo Campeonato Paulista. O mandatário afirmou que a instituição não tem recursos para trazer novos atletas neste momenti.

“Não (tem caixa para ir ao mercado). O Corinthians teve caixa para renovar e manter o elenco, que era a minha promessa. Conseguimos e estamos aí. Aliás , renovei os contratos e recusei propostas para manter o time e brigar por títulos”, resumiu Augusto Melo.

Aliás, nesta janela, o Corinthians não trouxe nenhum novo jogador e apostou na manutenção do elenco e o retorno de alguns jogadores que estava emprestados, como o jovem João Pedro Tchoca.

“Temos zagueiros qualificados, o Tchoca está em uma ascensão muito grande e está aí no elenco. E outra, é o começo de temporada. Ainda bem que foi agora (a derrota), ainda estamos no topo da tabela. Corintiano, pode ter certeza, vamos brigar por título”, completou o mandatário.

Augusto Melo cutuca Romeu Tuma Jr

Além disso, Augusto Melo aproveitou para criticar o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Jr. Afinal, o mandatário disse que o dirigente está usando o poder para aplicar um golpe e colocar outra pessoa de sua preferência no cargo.

“Ele (Romeu Tuma) deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Afinal, estou aqui, sou predestinado. Quem me colocou aqui foi Deus, só ele me tira. Não sou amigo dele, não frequento a casa dele e não foi ele quem me elegeu. Pelo contrário, quem o elegeu fui eu. Ele está me traindo e traindo o Corinthians”, falou Augusto Melo, que seguiu.

“Está preocupado em tomar o poder e eleger o candidato dele para a minha cadeira. Vai para os programas (de rádio, internet e televisão) manchar a imagem do Corinthians. Eles querem dar um golpe e ganhar o Corinthians na mão grande. Mas essas semanas algumas coisas serão divulgadas e vocês vão saber”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.