Lorran não deve ser mais utilizado no Flamengo

O Flamengo liberou cinco atletas para procurarem novo destino em suas respectivas carreiras. No entanto, Lorran não estava na lista dos jogadores, poré m, também não deve ser opção para o técnico Filipe Luís. O comandante indicou que os jogadores que ficaram fora da pré-temporada nos Estados Unidos, com exceção dos lesionados, não seriam aproveitados num primeiro momento. O jogador de 18 anos, portanto, não está nos planos do clube. A informação inicial é do “ge”.

Lorran, entretanto, não deve ficar afastado como os demais, porque ainda tem idade para jogar no time sub-20. Além disso, há uma negociação em curso com o CSKA. O clube russo ofereceu 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos, enquanto o Flamengo pediu 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). As negociações estão em andamento.

Ainda sob o comando do técnico Tite, o meia-atacante conseguiu ter sequência e uma ótima fase. Com o time desfalcado dos jogadores de seleção durante a Copa América, o garoto chamou a responsabilidade e fez grandes jogos, como por exemplo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians no Maracanã. Contudo, ele teve queda de rendimento e recebeu vaias contra o Cruzeiro.

O jovem jogador soma 35 jogos com a camisa do Flamengo, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Rubro-Negro renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).

