André Jardine brilha na estreia da Liga MX e mira tetracampeonato inédito

Atual tricampeão mexicano, o técnico brasileiro André Jardine “estreou” no último sábado (25) na Liga MX com uma sonora goleada por 4 a 1 sobre o Santos Laguna, fora de casa, e aumentou ainda mais a euforia dos torcedores americanistas, que sonham com o inédito tetracampeonato para o clube. Os gols da vitória foram marcados por Dávila, Erick Sánchez e Zendejas, duas vezes. Lozano, de pênalti, descontou para os donos da casa.

Em partida válida pela 3ª rodada do Torneio Clausura 25, a partida marcou a estreia do treinador brasileiro e de toda a equipe considerada titular na competição, uma vez que a delegação retornou dos Estados Unidos somente na última semana, após um período de pré-temporada no país vizinho. Nas duas primeiras rodadas da Liga MX, o América atuou com sua equipe Sub-20 e, comandado pelo treinador da categoria, somou uma vitória e um empate. Agora, com sete pontos, o time da capital ocupa a liderança do torneio.

“Importantíssimo vencer e, mais do que tudo, vencer desta forma, jogando bem, com imposição física e técnica diante de um adversário complicado. Tivemos de atrasar a estreia da equipe principal para podermos realizar uma pequena pré-temporada, e acho que esse resultado, da forma como foi, mostra que foi uma decisão acertada”, comentou André Jardine.

André Jardine na história da Liga Mexicana

Com três títulos nacionais consecutivos, André Jardine já é considerado um dos principais treinadores de toda a história do futebol mexicano. Além dele, somente o mexicano Raúl Cárdenas havia conseguido o feito de levantar o troféu da Liga MX em três edições consecutivas, entre os anos de 1972 e 1974, pelo arquirrival Cruz Azul.

Além disso, o ótimo desempenho do treinador, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio 2020, tem despertado o interesse de vários clubes. O convite mais recente ocorreu em dezembro de 2024, quando John Textor, dono da SAF do Botafogo, fez uma proposta para que Jardine assumisse o clube carioca. Porém, o técnico optou por seguir no América do México e buscar o tetracampeonato.

Em toda a história do futebol do país, somente o Chivas, maior rival do América, conseguiu levantar o troféu por quatro vezes seguidas. Isso ocorreu há mais de 60 anos — entre as temporadas de 1959 e 1962. Porém, sob o comando de dois treinadores diferentes no período: Árpád Fekete e Javier de la Torre. Ou seja, caso Jardine e o América atinjam este objetivo, o nome do treinador brasileiro estará marcado de vez no futebol mexicano.

Perto de completar 100 jogos no comando do América do México

Na próxima rodada, terça-feira (28), o América recebe o Atlético de San Luis pela 4ª rodada do Torneio Clausura. Será a partida de número 100 do treinador no banco de reservas da equipe da capital mexicana.

