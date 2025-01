Rivais na Espanha, jogadores se tornam sócios em negócio

O meio-campista marroquino Brahim Díaz e o atacante francês Antoine Griezmann são adversários na Espanha, mas se tornaram parceiros de negócio. Isso porque a dupla tornou-se proprietária de uma empresa produtora de bebida “WTR One”. Eles também são garotos-propaganda da companhia.

Brahim e Griezmann residem em Madri, pois defendem o Real e Atlético, respectivamente, uma das principais rivalidades na Espanha. Apesar disso, a atual disputa de título do Campeonato Espanhol fica somente no campo. A intenção da “WTR One” é implementar o consumo de suas bebidas como sua marca e um estilo de vida.

Em seu site, a companhia expõe os benefícios do seu serviço.

“WTR ONE oferece o equilíbrio perfeito entre sabor e bem-estar. O planejamento para a criação dessa bebidas enriquecidas com vitaminas não se limitou apenas em matar a sede, mas também para fornecer nutrição e energia”, descreve a WTR One.

Além disso, a empresa frisa que a produção de suas bebidas tem como base água mineral pura e sabores naturais, ou seja, sem conservantes ou aditivos.

“Isso significa que você pode desfrutar de uma bebida fresca e saudável sem comprometer o sabor ou o conteúdo”, argumentou a companhia.

A produtora também citou quais são seus objetivos com o negócio.

“WTR ONE foi projetado para otimizar a hidratação e promover o bem-estar geral. O sabor puro da água de nascente purificada e enriquecida com elementos fúlvicos proporciona um impulso natural de energia e equilíbrio, perfeito para um estilo de vida ativo e saudável”, complementou.

Disputa acirrada pelo título na Espanha

Após 21 rodadas disputadas no Campeonato Espanhol, o Real Madrid, de Brahim Diaz, é o líder com 49 pontos. Já o Atlético de Madrid, de Antoine Griezmann, encontra-se na segunda colocação, com quatro pontos a menos.

