Ex-jogador revela clima tenso dentro do Cruzeiro antes da demissão de Diniz

O Cruzeiro decidiu pela demissão do técnico Fernando Diniz. Após o empate por 1 a 1 com o Betim, no sábado (25), pelo Campeonato Mineiro, a diretoria definiu pelo encerramento do vínculo. Contudo, o clima com o treinador já não era bom há algum tempo.

O ex-jogador Ramon revelou rusgas entre o treinador e o elenco. Ele informou, afinal, que o técnico quis impor seu estilo de jogo, algo que incomodou parte do grupo.

“Aí vem uma informação que soube recentemente. O Seabra jogava de uma maneira e o Diniz de outra. O Diniz, quando chegou ao Cruzeiro, não conversou com os atletas sobre essa mudança. Não teve um: “Vamos tentar mudar essa forma aqui, vamos tentar mudar um detalhe?”. Não, ele chegou do 0 ao 100% muito rápido. Isso não agradou dentro do clube. Aí teve toda essa dificuldade para ter o desenvolvimento no time”, salientou em sua participação no “Seleção SporTV”.

O ex-atleta, no entanto, diz que o Cruzeiro tem falhado no planejamento.

“Para mim, esta demissão do Diniz demostra uma falta de planejamento da diretoria do Cruzeiro. Esta gestão está agindo mais com a emoção do que com a razão. Concordo que o trabalho do Diniz não era bom, ele vinha sofrendo muita pressão externa e não conseguiu fazer esse elenco responder à ideologia de jogo dele”, finalizou.

Assim, Fernando Diniz comandou o Cruzeiro em 20 jogos, com quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, somando um aproveitamento de 35%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.