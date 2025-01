Cuca faz cobranças à diretoria do Atlético por reforços

O técnico Cuca não está satisfeito no Atlético e voltou a fazer fortes cobranças à diretoria alvinegra, buscando contratações para fortalecer o time.

O treinador conversou com o diretor de futebol, Victor Bagy, e pediu mais reforços. O Jogada10 apurou que Cuca deseja, pelo menos, mais um atacante de velocidade, além de um zagueiro para chegar e ser titular.

Dos pedidos de Cuca, até agora, somente Júnior Santos foi anunciado. Isso tem incomodado o treinador, que sabe da necessidade de trazer novos jogadores para montar um time capaz de lutar por títulos.

O Atlético tem interesse em Soteldo, do Santos. O jogador não tem mais clima no Peixe, especialmente após as críticas feitas pelo treinador Pedro Caixinha em uma coletiva.

Além disso, o Galo sonha com Bruno Henrique, do Flamengo. Cuca chegou a fazer contato com o jogador para explicar o projeto e como ele será inserido na equipe. A diretoria alvinegra também alinhou valores com o atleta. No entanto, o Flamengo é o principal obstáculo. O Rubro-Negro considera o atacante fundamental no momento e não pretende negociá-lo.

Assim, o Galo segue em busca de reforços no mercado.

