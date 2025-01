Fernando Diniz se despede de elenco e funcionários do Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz, demitido pelo Cruzeiro nesta segunda-feira (27), esteve na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para se despedir do elenco e dos funcionários. Ele conversou com pessoas mais próximas, tanto do plantel quanto dos funcionários da Toca da Raposa II, incluindo profissionais da portaria, do hotel, cozinheiros, entre outros.

Agora, o Cruzeiro busca um novo treinador para assumir o comando da equipe. O nome mais cotado para a vaga é o de Renato Gaúcho. Ainda no domingo, a diretoria iniciou as conversas com o ex-treinador do Grêmio.

Vale ressaltar que a chegada de Renato Gaúcho representa a realização de um antigo desejo do CEO, Alexandre Mattos, e do proprietário da SAF, Pedro Lourenço. Em setembro, quando Fernando Seabra foi demitido, o nome de Renato foi um dos principais ventilados. Na ocasião, no entanto, o treinador estava empregado, o que dificultou a negociação.

Fernando Diniz comandou o Cruzeiro em 20 jogos, com quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, somando um aproveitamento de 35%.

