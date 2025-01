São Paulo se reapresenta sem os titulares após vitória no clássico

O São Paulo voltou aos trabalhos após a vitória no clássico contra o Corinthians, no último domingo (26). Nesta segunda, Luis Zubeldía comandou a primeira atividade de semana, que não contou com a presença dos atletas que iniciaram o duelo no Morumbis.

Em campo, participaram apenas jogadores que não entraram na partida ou tiveram baixa minutagem, como Bobadilla, André Silva e Ferraresi. Na atividade, Zubeldía realizou trabalhos de mobilidade, fundamentos técnicos, ativação de força e posse de bola. O treinador também comandou uma partida com campo reduzido e com sete jogadores para cada time.

Para a partida contra a Portuguesa, na próxima quarta-feira (29), às 21h35, no Pacaembu, o São Paulo pode ter um time modificado. Após a vitória contra o Guarani, estreia do time principal, Zubeldia revelou que o planejamento era o grupo alternasse a cada duas partidas.

“Então o que falei com o plantel hoje, antes do jogo, é que vamos jogar um ou dois jogos, e trocamos. Para que todos possam ter o mesmo ritmo de futebol e competir para ganhar esse campeonato”, afirmou o treinador.

