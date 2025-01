Fifa celebra marco de 500 dias para Copa do Mundo de 2026

A Fifa celebrou, nesta segunda-feira (27), o marco de 500 dias para a Copa do Mundo de 2026. A competição será primeira a ocorrer em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Além disso, o próximo Mundial será inédito no número de participantes, com o aumento de 32 para 48 seleções classificadas.

Para registrar a marca dos 500 dias, a Fifa divulgou um vídeo com imagens das 16 cidades que receberão jogos e os estádios escolhidos para a Copa do Mundo de 2026. Dentre os selecionados, 11 são nos Estados Unidos, dois no Canadá e três no México, entre eles o Estádio Azteca, que será palco do jogo de abertura, no dia 11 de junho de 2026.

Com 39 dias de duração e 104 partidas, a Copa do Mundo de 2026 será a mais longa já realizada. As 48 seleções da competição serão divididas em 12 grupos na fase inicial. Assim sendo, os dois melhores países de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançarão à segunda fase, dando início ao mata-mata. Esta etapa nova, com 32 seleções, apontará as classificadas para as oitavas.

Até o momento, apenas os três países anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México) estão classificados para a Copa do Mundo de 2026. Nas Eliminatórias da América do Sul, com 12 das 18 rodadas disputadas, o Brasil é o quinto colocado, com 18 pontos. O aumento das seleções no Mundial gerou, também, o crescimento de vagas por continente, e os dez países da Conmebol estão disputando seis vagas diretas e mais uma para a repescagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.