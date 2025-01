Santos tem Caixinha como trunfo pela contratação de Rony

O Santos voltou a atacar na janela de transferência e voltou a negociar com o Palmeiras pelo atacante Rony. O jogador é bem avaliado dentro do clube, tanto que o Peixe já fez duas ofertas pelo atleta, que foram recusadas. Contudo, para convencê-lo a vir atuar na Vila Belmiro, o clube aposta no trunfo Pedro Caixinha.

Aos 29 anos, Rony, que está fora dos planos do Palmeiras, agrada muito ao treinador, que gostaria de contar com ele no dia a dia do Peixe. Caixinha gosta de eu estilo de jogo intenso e de entrega tática. Os dois já se falaram por telefone, e o atacante vê, neste momento, a transferência com bons olhos.

Assim, Caixinha vem participando diretamente das negociações. O staff do atacante também vê como positivo uma ida ao Santos, além de ter a possibilidade de atuar ao lado de Neymar. Rony também acredita que poder retomar seu bom futebol que fez se destacar no Palmeiras, atuando na Vila Belmiro.

O jogador não tem problemas físicos neste início de temporada e vem treinando com os demais companheiros, porém, não vendo sendo relacionado por Abel Ferreira por conta da indefinição de seu futuro. O clube chegou a aceitar a oferta do Fluminense de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) e teria direito a metade do montante. No entanto, o atleta não entrou em acordo com o Tricolor no que tange aos salários.

No Palmeiras desde 2020, Rony tem 283 jogos, com 70 gols marcados e 27 assistências. Ele tem contrato até o final de 2026 com o Verdão.

