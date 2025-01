Hugo Moura analisa briga por titularidade e exalta elenco do Vasco: ‘Muito qualificado’

O Vasco está invicto no Campeonato Carioca e mede forças com o líder Maricá na próxima rodada. Assim, na goleada por 4 a 1 diante da Portuguesa-RJ, em São Januário, Hugo Moura entrou no segundo tempo, porém contribuiu em dois dos quatro gols. O volante, então, analisou a briga por uma vaga no meio de campo cruz-maltino e enalteceu o elenco de 2025.

“Quero exaltar o elenco. É muito qualificado. Ali no meio de campo só tem jogador de qualidade. Tenho que estar preparado na hora de entrar. Tenho que honrar a camisa, como foi no ano passado. Vou dar meu máximo esse ano. Esse é meu espírito”, disse Hugo Moura, em zona mista depois da vitória do Vasco.

“É uma briga boa. Colocar uma dor de cabeça para o treinador. O foco é se preparar e aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível”, acrescentou.

Dess forma, na partida, o volante entrou no lugar de Tchê Tchê aos 34 minutos do segundo tempo. Nesse sentido, ele iniciou o lance do terceiro gol, com duas inversões de jogadas. Em seguida, aos 41, apareceu em profundidade e cruzou, na medida, para Vegetti marcar o quarto tento.

“Eu tive uma oportunidade de trabalhar um pouco no Athletico com o Carille. O elenco está entendendo bem o que ele pede. É evoluir a cada dia e treino para no dia do jogo acontecer tudo da melhor forma possível”, concluiu.

Por fim, o Vasco abre a sexta rodada na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), enfrentando o líder Maricá em São Januário, com mando do rival, e tenta ultrapassar o adversário na tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.