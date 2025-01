Palmeiras x Bragantino, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 18h

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (28/1) para enfrentar o Bragantino. O confronto será no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). O Alviverde vem de uma derrota para o Novorizontino e ocupa a segunda posição no Grupo D. Já o time de Bragança Paulista está em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Guarani e Santos e tenta entrar na zona de classificação à próxima fase. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 18h (deBrasília), sob a batuta do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.