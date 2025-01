Ele voltou! Presidente do Santos confirma o retorno de Neymar

Neymar está de volta ao Santos. Na tarde desta terça-feira (28/01), o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Com um vídeo narrado pelo próprio dirigente, ele narra a trajetória do astro e no final confirma que o jogador voltou para a Vila Belmiro.

“Chegou o momento, Neymar, de voltar para o nosso clube de coração. Seja bem-vindo, Menino da Vila. Vem ser feliz de novo com o manto sagrado, a nação santista te espera de braços abertos”, disse Marcelo Teixeira, no vídeo.

O Al-Hilal comunicou na noite desta segunda-feira (27) que rescindiu o contrato com Neymar. Assim, o craque fica ainda mais próximo de retornar ao Santos depois de 12 anos.

Aliás, o jogador e sua equipe já vinham buscando uma rescisão com um clube árabe há alguns dias. Contudo, a liberação aconteceu após a Liga Saudita entrar na negociação. Assim, Neymar abriu mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, cerca de R$ 385 milhões, para receber para fechar o acordo.

Agora, o jogador tinha o caminho livre para acertar o seu retorno à Vila Belmiro. O Santos já estava apalavrado com seu ídolo e aguardava apenas a conclusão da rescisão com o Al-Hilal. A expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias em um contrato que iria até junho deste ano. Contudo, o Peixe acredita que com o carinho da torcida, ele prolongue seu vínculo por um ano e meio e se prepara para a Copa do Mundo na Baixada Santista.

