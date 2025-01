Sem espaço no profissional, Lorran treina com a base do Flamengo

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, o meia-atacante Lorran passou a treinar com a base do Flamengo. O jogador de 18 anos ficará como opção do técnico Cleber dos Santos para a disputa da Libertadores Sub-20. Além disso, o Rubro-Negro não chegou a acordo com o CSKA Moscou para uma possível transferência do atleta. Assim, a negociação deu uma “esfriada”.

O Flamengo não respondeu a proposta do CSKA. O clube russo ofereceu 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos e aguarda uma posição oficial para saber o que fazer. O principal entrave é a forma de pagamento. Com a divergência entre as partes, a negociação esfriou. No entanto, de acordo com “O Globo”, os russos encerraram as negociações pelo jovem.

Diante disso, Lorran iniciou os treinamentos na base nesta terça-feira (28). Contudo, isso não impede que eventualmente ele apareça em algumas atividades no profissional. Principalmente em treinos no Ninho do Urubu caso precise de jogador para compor a atividade.

A Libertadores sub-20 começa no dia 1º de março, no Paraguai. Lorran já tinha ficado entre a base e o profissional desde que perdeu espaço no ano passado, ainda com Tite.

O jovem jogador soma 35 jogos com a camisa do Flamengo, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Rubro-Negro renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões). Afinal, o Rubro-Negro vê potencial no jogador, tanto que não o liberou para negociar com outros, como ocorreu com Carlinhos e Pablo. Nesta situação, a diretoria tem um valor em mente para vendê-lo, e aguarda uma proposta à altura.

