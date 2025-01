Internacional progride em negociações pelo lateral-esquerdo Ramon

O Internacional está com tratativas encaminhadas para acertar a chegada do lateral-esquerdo Ramon, que tem passagens por Flamengo e Cuiabá. A diretoria do Colorado recebeu o aval do Olympiacos, da Grécia, por um empréstimo de uma temporada e os dois lados ainda tentam alcançar um consenso. Inicialmente, o clube europeu, que é o dono dos direitos econômicos do jogador, pretendia liberá-lo somente em definitivo. Apesar disso, as partes conversam para a inclusão de uma opção de comprar para finalizar a negociação.

O Inter se apoia no desejo de Ramon, pois o projeto lhe agradou e há uma preferência por fechar com o clube gaúcho no atual cenário. A decisão ocorreu depois de um encontro da diretoria do Colorado com os representantes do atleta em Porto Alegre, na tentativa de avançar na negociação. Vale ressaltar que segundo indícios, o time do Beira-Rio está na frente da disputa com outro clube brasileiro. Afinal, o Botafogo seria mais um interessado pelo jogador.

Internacional consultou a situação de Lucas Esteves

Recentemente, outra investida do Inter por um lateral-esquerdo foi revelada. Isso porque em meio à polêmica da tentativa do Grêmio em contratar Lucas Esteves junto ao Vitória, o presidente do clube baiano tornou pública a procura do Colorado.

Como uma forma de criticar a postura do Tricolor Gaúcho, o mandatário do Leão da Barra, Fábio Mota, elogiou a conduta do Internacional.

“Queria aqui agradecer a postural do @SCInternacional, que foi o primeiro a nos procurar sobre Lucas Esteves! Explicamos a situação, entenderam e descartaram a operação!”, expôs o mandatário.

De acordo com informações de Fábio Mota, o Colorado realizou uma sondagem pelo lateral-esquerdo, mas decidiu não avançar nas tratativas depois de receber a explicação. Na oportunidade, o clube gaúcho fez a consulta simultaneamente às negociações para adquirir em definitivo Bernabei. A intenção era que Lucas Esteves fosse uma opção ao argentino.

Tal movimentação ainda faz parte do planejamento do Inter. Isso porque além de Bernabei, Roger Machado ainda conta com Pablo no elenco, jovem atleta oriundo das categorias de base e com pouca experiência no profissional. Pela necessidade, quando Bernabei ainda não estava disponível, o comandante chegou a improvisar o lateral-direito Braian Aguirre na posição.

