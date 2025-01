Dínamo Zagreb x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da oitava e definitiva rodada da Liga dos Campeões! Nesta quarta-feira (29), com direito a todos os 18 jogos ocorrendo ao mesmo tempo, Dínamo Zagreb (CRO) e Milan se enfrentam na Croácia em busca da classificação. É às 17h (de Brasília), no Estádio Maksimir, em Zagreb, capital croata.

O Dínamo, em 26º, ainda acredita em vaga entre os times que disputarão os 16 avos de final (do nono ao 24º). Com oito pontos, os croatas precisam vencer e torcer por tropeços de Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart e até mesmo do Manchester City para avançar nesta condição. Já o Milan, em sexto, tem vaga garantida, mas deseja passar entre os oito primeiros para poder entrar direto nas oitavas de final.

Como chega o Dínamo Zagreb

Ao contrário do Milan, o Zagreb ficou um mês sem jogar por conta da paralisação de inverno na Liga Croata. Assim, o novo técnico Fabio Cannavaro, conhecido do torcedor italiano, irá apenas para seu terceiro jogo oficial à frente do novo clube.

Na estreia, derrota por 3 a 0 para ninguém menos que o Arsenal, pela última partida (sétima rodada) da Champions. Já no último sábado, o primeiro triunfo. Vitória por 3 a 1 sobre o Istra, pela 19ª rodada da Liga Croata. Por lá, aliás, a equipe surge na terceira posição, com sete pontos a menos que o líder Rijeka. Para o jogo contra o Milan, o campeão do mundo de 2006 tem dor de cabeça no meio-campo, já que Misic é dúvida – Bernauer pode ser o substituto.

Como chega o Milan

Mesmo atuando fora de casa, o Milan chega como franco favorito para o duelo em Zagreb. Isso porque os Rossoneri ganharam suas últimas cinco partidas da Champions, se infiltrando entre os times de melhor campanha na competição. Todos os triunfos vieram após a equipe iniciar sua campanha com duas derrotas (para Liverpool e Bayer Leverkusen, respectivamente).

No Italiano, o Milan vem de vitória sobre o Parma (3 a 2), mas o clima não foi só de alegria. Afinal, o técnico Sérgio Conceição discutiu com o capitão Calabria ao apito final e ambos precisaram ser contidos para não caírem no tapa. Após o jogo, porém, botaram panos quentes na história.

Conceição, aliás, não poderá contar com Calabria, suspenso para o duelo. Emerson Royal se machucou na última partida pela Champions (vitória sobre o Girona), com a lateral-direita virando um problema. Dessa forma, o zagueiro Tomori deve ser improvisado no setor. Nesta partida citada, Pulisic entrou apenas nos 16 minutos finais após voltar de lesão. O estadunidense, no entanto, será titular contra o Zagreb depois de jogar os 90 minutos contra o Parma.

Dínamo Zagreb x Milan

8ª e última rodada da fase de Liga da Champions League 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb (CRO)

Dínamo Zagreb: Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente e Franjic (Pierre-Gabriel); Misic (Bernauer), Hoxha, Ademi, Stojkovic e Pjaca; Kulenovic. Técnico: Fabio Cannavaro

Milan: Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia e Theo Hernández; Fofana, Bennacer, Pulisic, Reijnders e Rafael Leão; Morata. Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: François Letexier (FRA)

Auxiliares: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Willy Delajod (FRA)

Onde assistir: MAX

