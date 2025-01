Mayk será preparado para o clássico Gre-Nal, e abre disputa na lateral-esquerda

Ausente do Grêmio devido a uma lesão muscular na coxa direita, o lateral-esquerdo Mayk vai ser preparado para retornar ao time gaúcho na semana do clássico Gre-Nal, pelo Campeonato Estadual. Jogo está marcado para o dia 08 de fevereiro, na Arena. Enquanto isso, quem segue brigando pela posição no time de Gustavo Quinteros são as crias da base: Viery, de 20 anos, e Pedro Gabriel, o Pedrinho, de 17.

Aliás, mirando a partida contra o Monsoon, nesta quarta-feira (29), Pedrinho deve ganhar a posição por ser lateral-esquerdo de origem. Contudo, para os próximos confrontos, não se pode descartar a improvisação de Viery. Embora seja defensor, ele também pode atuar na função.

Por fim, para o jogo contra o Monsoon, o técnico Gustavo Quinteros preservará a maioria dos seus titulares. Desse modo,a possibilidade de o treinador promover a estreia do volante colombiano Gustavo Cuéllar. Uma provável escalação é: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedrinho; Dodi (Cuéllar), Edenilson e Monsalve; Aravena, Arezo e André Henrique.

