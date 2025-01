Quinteros deve promover estreia de Cuéllar em time alternativo do Grêmio

O Grêmio encerrou a sua preparação para o seu duelo diante do Monsoon pela terceira roda do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira (29). O técnico Gustavo Quinteros planeja promover a estreia de Cuéllar, principal contratação da primeira janela de transferências. Mesmo assim, a base do time deve ser com jogadores alternativos e preservar suas principais peças do elenco.

Deste modo, o lateral-direito João Pedro deve ganhar um descanso e o recém-chegado João Lucas provavelmente vai ganhar sua primeira chance como titular. A expectativa é a de que Gustavo Martins e Natã Felipe formem a dupla de zaga. A princípio, o primeiro terá sequência depois de ausência de Rodrigo Ely, que ainda se recupera de uma pancada no pé direito. Já, o segundo ganhará uma oportunidade, pois há grandes possibilidades de Jemerson ser um dos poupados.

Como Mayk teve uma lesão muscular na coxa direita, Quinteros vai precisar realizar uma modificação na lateral esquerda. Assim, os dois garotos oriundos das categorias de base, Pedro Gabriel e Viery disputam uma vaga. No setor criativo da equipe, o comandante deve optar por manter Dodi e utilizar Cuéllar no lugar de Villasanti. O paraguaio e Cristaldo provavelmente serão preservados.

Grêmio deve manter somente dois titulares

Com isso, Monsalve e Edenílson brigam para serem o substituto do camisa 10. O atacante Aravena deve ser um dos poucos titulares ao lado do goleiro Gabriel Grando. Por outro lado, a tendência é a de que Braithwaite e Pavón também sejam poupados. Deste modo, André Henrique e Arezo provavelmente ganhem uma chance entre os 11 iniciais.

O provável time titular é: Gabriel Grando, João Lucas, Gustavo Martins, Natã, Pedro Gabriel (Viery), Cuellar, Dodi (Edenilson), Cristaldo (Monsalve), Aravena, Andre Henrique, Arezo.

O Imortal e o Monsoon vão se enfrentar no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 22h, nesta quarta-feira (29).

