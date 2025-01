Atlético x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um clássico de gigantes da capital mineira ocorre nesta quarta-feira (29). Atlético e América entram em campo, no Mineirão, às 22h (de Brasília), em situações completamente opostas. O jogo será pela quarta rodada do Campeoanto Mineiro.

O América é um dos grandes da capital, embora atualmente dispute a segunda divisão do futebol nacional. No entanto, entre os maiores clubes do estado, ele se destaca na atual edição do Campeonato Mineiro. Com duas vitórias e um empate, o Coelho soma sete pontos e ocupa a melhor posição até agora. Além disso, o time alviverde possui o melhor saldo de gols: 11 marcados e apenas dois sofridos, impulsionado pela goleada por 7 a 0 sobre o Pouso Alegre.

O Atlético vive uma situação completamente inversa. O gigante da capital ainda não venceu no Campeonato Mineiro e ocupa a última colocação do grupo A, com apenas três pontos. Vale destacar que o elenco principal passou os últimos dias nos Estados Unidos para a pré-temporada no torneio amistoso FC Series, onde também não conquistou vitórias.

Onde assistir

A Globo Minas transmitirá a partida.

Como chega o Atlético

O elenco principal fará sua estreia no Campeonato Mineiro após duas semanas nos Estados Unidos. Contudo, o time chega sob pressão para o Estadual. Com o rendimento abaixo do esperado do time sub-20, o Galo precisa vencer para melhorar sua posição na tabela. O técnico Cuca enfrenta alguns problemas para escalar sua equipe. Patrick (em recondicionamento físico), Cadu (recuperando-se de cirurgia no joelho direito), Caio Maia (com entorse no joelho direito) e Paulo Vitor (expulso contra o Pouso Alegre) não estarão em campo. A expectativa é a de que Cuca escale o mesmo time que enfrentou Cruzeiro e Orlando City, na FC Series.

Como chega o América Mineiro

O técnico William Batista tem realizado várias mudanças no time titular, buscando dar minutagem aos atletas e testar diferentes formações. Assim, ele encara o Campeonato Mineiro como uma preparação para a Série B. Embora não haja confirmação sobre a escalação titular, algo é certo: William não poderá contar com o zagueiro Samuel Alves, que se recupera de lesão no ligamento do joelho direito, nem com o volante Alê, que está fora devido a dores no joelho esquerdo. Aliás, ainda há a dúvida sobre Benítez, que precisará passar por reavaliação antes do jogo para determinar sua condição física.

Outra questão importante para o América envolve o gol. Matheus Mendes, emprestado pelo Galo, está com o time alviverde, mas há uma cláusula que obriga o pagamento de R$ 750 mil caso o jogador atue contra o Atlético. A diretoria do América ainda não decidiu como proceder em relação a essa situação.

Atlético x América

4ª rodada do Campeonato Mineiro 2025

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 22h (de Brasília).

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Bernard (Rubens); Hulk. Técnico: Cuca.

AMÉRICA: Matheus Mendes (Jori); Mateus Henrique, Ricardo Silva (Júlio), Lucão e Marlon; Miqueias, Benítez (Elizari) e Cauan Barros; Fabinho, Figueiredo e Jonathas. Técnico: William Batista

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa

VAR: Marco Aurélio Fazekas.

