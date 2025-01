Com retorno de Neymar, Santos ganha cerca de nove mil sócios em um dia

Neymar ainda não reestreou pelo Santos, mas o retorno do jogador já começou a surtir efeito entre os torcedores do clube. Afinal, desde a saída do craque do Al-Hilal e a declaração do presidente Marcelo Teixeira confirmando a chegada do jogador, o clube ganhou cerca de nove mil novos sócios-torcedores.

Assim, o Peixe ultrapassou a marca de 57 mil associados. Além disso, nesta terça-feira (28), o clube atingiu o limite de adesões ao plano Black, o mais caro do programa, com custo de R$ 149,90 por mês. A informação é do portal ge.

O alvoroço pode ser explicado pela vontade de acompanhar o atacante nos primeiros jogos pelo Peixe e o tamanho da Vila Belmiro, que tem capacidade para comportar apenas 13 mil torcedores. Portanto, houve uma grande procura pelos planos que dão prioridade no momento da compra de ingressos.

O Santos está organizando um grande evento para apresentar Neymar aos torcedores, com programações no Pacaembu, em São Paulo, e na Vila, em Santos. A expectativa é de que os eventos aconteçam na próxima sexta-feira (31).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.