Palmeiras empata sem gols com o Bragantino e chega ao segundo jogo sem vitória no Paulista

O Palmeiras não conseguiu a reabilitação no Campeonato Paulista. Depois da derrota no último final de semana, o Verdão ficou apenas no empate sem gols contra o Bragantino, na noite desta terça-feira (28), no Allianz Parque, em duelo válido pela quinta rodada do estadual.

Com o resultado, o Verdão permanece na segunda colocação do Grupo D, com oito pontos, e pode terminar a rodada fora da zona de classificação, caso a Ponte Preta vença o Corinthians. Já o Massa Bruta, que teve a presença de Klopp no Allianz, é o terceiro do Grupo B, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Guarani, no domingo (02), em Campinas. Antes disso, na sexta-feira (31), o Bragantino entra em campo contra o Novorizontino, em Bragança Paulista.

Bragantino começa melhor e Weverton salva

O Bragantino começou melhor a partida, tendo as primeiras oportunidades do jogo. Após cruzamento na área, Jhon Jhon apareceu para cabecear por cima da meta. Depois, Weverton trabalhou bem, em grande defesa após finalização de Vinicinho.

O Palmeiras conseguiu equilibrar as ações, mesmo sem criar grandes oportunidades. O Bragantino chegou mais uma vez, e viu Vinicinho parar, de novo, em mais uma defesaça de Weverton. Nos minutos finais, os donos da casa apertaram ainda mais no ataque, mas pararam na boa defesa adversária.

Palmeiras não reage e placar fica zerado

A segunda etapa começou como terminou a primeira. O Verdão tentava pressionar, mas não tinha sucesso. A primeira oportunidade só veio aos onze minutos, em arremate de fora da área de Fabinho, que passou por cima do gol.

Apesar da posse de bola ser palmeirense, quem cresceu na reta final de jogo foi o Bragantino. Weverton teve que trabalhar mais uma vez, em finalização de fora da área de Mosquera. Nos acréscimos, Estêvão recebeu na área, dominou, mas pegou errado na bola e mandou longe.

No último lance, Allan recebeu a bola de Flaco López e chutou colocado na trave. No rebote, Estêvão ficou com rebote, mas, desequilibrado, acabou mandando no travessão, sem goleiro. Fim de jogo, nada de gols e muitas vaias no Allianz Parque.

PALMEIRAS 0 X 0 BRAGANTINO

5ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: terça-feira, 28/01/2025, às 19h30 (de Brasília).

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público total: 25.762 torcedores.

Renda: R$ 1.974.720,20

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan (Piquerez, 31’/2ºT) ; Fabinho (Raphael Veiga, 22’/2ºT), Richard Ríos e Maurício (Facundo Torres, 31’/2ºT); Estêvão, Luighi (Flaco López, 31/2ºT) e Thalys (Allan, 38’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadson, Lucas Evangelista (Gabriel, 43’/2ºT) e Jhon Jhon (Laquintana, 43’/2ºT); Mosquera, Pitta (Thiago Borbas, 37’/2ºT) e Vinicinho (Vitinho Mota, 22’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra..

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza.

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli.

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões Amarelos: Murilo, Naves e Raphael Veiga (SEP) | Pitta, Mosquera e Vitinho Mota (RBB)