Fortaleza fecha maior patrocínio de sua história

O Fortaleza acertou com a Cassino.Bet como nova patrocinadora master do clube. O valor será de R$ 35 milhões ao ano, mais bônus por metas. Aliás, esse contrato marca o maior patrocínio da história do Tricolor de Aço e também do futebol cearense.

O acordo tem validade de dois anos. Anteriormente, o contrato do Leão do Pici era com a Novibet e se estendia até o final de 2024, com um valor aproximado de R$ 40 milhões. Mas o clube não quis estender o vínculo. O portal Diário do Nordeste publicou a informação.

A atual temporada promete grandes emoções para o atual tricampeão da Copa do Nordeste. Afinal, o Fortaleza estará presente na disputa da Copa Libertadores da América. Assim, contratou seis reforços para o elenco: Pol Fernández, Brenno, Diogo Barbosa, Dylan Borrero, Gaston Ávila e David Luiz.

Na próxima quinta-feira (30), o Laion entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Cearense, contra o Maracanã, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe é líder do Grupo B, somando seis pontos na tabela.

