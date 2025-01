Boca Juniors anuncia Marchesín, ex-Grêmio

O Boca Juniors anunciou oficialmente a contratação do goleiro Agustín Marchesín, que estava no Grêmio, nesta terça-feira (28), através das redes sociais. O Tricolor Gaúcho tentou manter o arqueiro no elenco, negando as duas primeiras ofertas, mas o atleta tinha o desejo de retornar ao seu país natal.

A negociação foi concluída por cerca de US$ 1,6 milhão (R$ 9,6 milhões). O argentino de 36 anos passou pelo Imortal em 2024, onde atuou em 46 jogos, como titular em todas as partidas. Agora, disputará a titularidade no gol da equipe comandada por Fernando Gago.

“É um sonho de infância. Estou muito feliz por estar na Argentina e em um clube como o Boca. É uma bela oportunidade. Tenho conversado com (Fernando) Gago e Roman (Riquelme). Posteriormente, conversaremos mais seriamente para ver quando posso me integrar ao grupo”, disse Marchesín em seu desembarque na Argentina.