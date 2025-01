Inter, com um a mais, fura ferrolho na reta final e vence São José pelo Gauchão

Com um gol perto dos acréscimos, o Internacional derrotou por 1 a 0 o São José na noite desta terça-feira (28), pela terceira rodada do Gauchão, Xxx anotou o gol solitário no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O time comandado por Roger Machado atuou com um homem a mais durante quase todo o jogo, já que o volante Jhonata Varela foi expulso aos 13 minutos de jogo.

Com o resultado fora de casa, o Inter segue na liderança do Grupo B, com cinco pontos. Já o São José permanece em segundo lugar no Grupo A, agora com três pontos.

O jogo

Uma expulsão logo aos 13 minutos de jogo deu a entender que o Inter teria a vida facilitada diante do São José. Afinal, Varela deu uma entrada de sola em Alan Patrick, e o árbitro Anderson Daronco aplicou o cartão vermelho após revisar a jogada no monitor do VAR. Mas, apesar da vantagem numérica, o jogo foi duro paras visitantes. O Zeca defendia sua sua área com muitos jogadores e, curiosamente, foi do time mandante o primeiro lance de perigo. Aos 20′, Marcos Vinícios finalizou de fora da área, e a bola tirou tinta da trave. Apesar da maior posse, o Inter não teve sucesso em suas ações ofensivas, parando no ferrolho adversário. A melhor chegada dos colorados foi em um cabeceio de Borré, aos 40′, pro cima da meta.

Na volta do intervalo, o Inter manteve o domínio das ações. Mas sem achar uma solução para balançar a rede. Na reta final, porém, o São José não resistiu à pressão. Aos 38′, Alan Patrick cobrou escanteio, e Lucas Hulk fez corte com o braço. Anderson Daronco apontou pênalti após ida ao vídeo do VAR. O capitão colorado cobrou com a habitual categoria para abrir o placar cinco minutos depois. Nos acréscimos, coube a Carbonero, em sua noite de estreia pelo Colorado, pegar rebote da zaga e finalizar sem chances de defesa para o goleiro do São José.

SÃO JOSÉ 0X2 INTERNACIONAL

3ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 28/01/2025 (terça-feira)

Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS)

Gols: Alan Patrick’, 43’/1ºT (0-1); Carbonero, 48’/2ºT (0-2)

São José: Fábio; Fredson, Rafael Dumas e Jadson; Danielzinho, Jhonata Varela, Gabriel Terra e Lailson; Marcos Vinícius, Renê (Marquinhos, 26’/2ºT) e Douglas (Lucas Hulk, 6’/2ºT). Técnico: Rogério Zimmermann

Internacional: Anthoni; Aguirre (Nathan, intervalo), Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando (Bruno Henrique, 21’/2ºT), Thiago Maia (Enner Valencia, intervalo) e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho, intervalo), Wesley (Carbonero, 25’/2ºT) e Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartões Amarelos: Fredson, Rogério Zimmermann/tec (SJO); Vitinho (INT)

Cartão Vermelho: Jhonata Varela, 13’/1ºT (SJO)

*Expulso direto após solada em Alan Patrick.

