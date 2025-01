Torcedor do Coritiba se apresenta à polícia e é indiciado por injúria racial contra Léo, do Athletico

Na noite desta terça-feira (28), um homem de 18 anos se apresentou à Polícia Civil e foi indiciado como autor da injúria racial contra o zagueiro Léo, do Athletico. O torcedor do Coritiba chamou o jogador de “macaco” no clássico, no último sábado (25), no Couto Pereira. De acordo com o ‘Ge’, o próprio confessou a autoria dos ataques em depoimento na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe).

A princípio, o torcedor não obteve o mandado de prisão preventiva. Assim sendo, o delegado ouviu o rapaz no local, o indiciou e o liberou. A defesa do investigado entrou com uma petição junto à polícia para que não revelem sua imagem e sua identidade. As autoridades envolvidas no caso informaram na tarde desta terça-feira que o suspeito se apresentaria dentro de 24 horas. Uma outra pessoa, aliás, chegou a prestar depoimento, mas passou a trataram como testemunha.

A Polícia Civil vai seguir com a investigação e pretende ouvir outras testemunhas para dar fundamentação ao inquérito. Enquanto isso, o Athletico prestou apoio ao Léo no jogo na Ligga Arena, nesta terça. A equipe jogou com uniforme preto, com a frase “Não ao racismo” na parte central da camisa. Além disso, antes do início da partida, respeitou um minuto de reflexão sobre o racismo, uma medida promovida pela Federação Paranaense de Futebol (FPF) e que se estenderá por toda a rodada.

Na segunda-feira (27), Léo compareceu à Demafe para registrar o boletim de ocorrência após o episódio. Na chegada à delegacia, o zagueiro do Athletico cobrou igualdade e respeito.

“Momento difícil. Eu luto por essa causa e passar por isso não é legal. Agora é fazer o que tem que ser feito para que essa pessoa não cometa mais isso com ninguém. Que a pessoa pague pelos seus atos. O que peço é respeito e igualdade”, disse o jogador.

