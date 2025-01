Piquerez volta após seis meses e acirra briga na lateral do Palmeiras

O torcedor do Palmeiras conseguiu ter um ponto de esperança, após o empate frustrante com o RB Bragantino nesta terça-feira (28/01), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Afinal, o palestrino pôde ver novamente o lateral-esquerdo Piquerez em campo. Ele voltou após seis meses afastado por uma cirurgia no joelho esquerdo e promete acirrar a briga no setor.

A última vez que Piquerez esteve em campo foi no dia 17 de julho, em derrota por 1 a 0 para o Botafogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, o uruguaio teve um trauma no joelho. Dois dias depois, entretanto, o Verdão confirmou que o atleta precisaria passar por cirurgia.

Sem Piquerez, o Palmeiras tinha Vanderlan, formado nas categorias de base do clube, e Caio Paulista, contratado no início do ano. O último citado chegou a ganhar o status de titular e atuou na maioria das partidas da temporada passada. Contudo, com a queda de rendimento, a Cria da Academia disputou os últimos embates de 2024. Entretanto, nenhum dos dois agradou em definitivo.

Piquerez briga por lugar no plantel do Palmeiras

Agora, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan iniciam a disputa por espaço no plantel alviverde de 2025. O próprio técnico Abel Ferreira disse que pretende usar o Paulistão para definir o time que será o titular no restante da temporada, dando indícios que a vaga na lateral-esquerda está aberta e também indicando uma saída entre os três atletas.

“Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque vai ajudar seguramente. E depois escolher dois laterais entre os três que nós temos”, disse Abel.

Desde 2021 no clube, o uruguaio sempre foi unanimidade no setor. Agora, terá que provar que ainda pode ser esse titular no esquema tático de Abel Ferreira.

