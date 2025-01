Ferraresi recebe sondagens, mas fica e troca de função no São Paulo

O zagueiro Ferraresi agora pode ser conhecido como lateral-direito no São Paulo. Afinal, o venezuelano se tornou o reserva imediato de Igor Vinícius no Tricolor e inicia mais uma temporada tentando se firmar dentro da equipe. Mesmo recebendo algumas sondagens, o defensor ainda faz parte dos planos do técnico Luis Zubeldía.

Concorrente de Arboleda e Alan Franco, hoje titulares da defesa, e também de Sabino e Ruan, que formam a zaga do time reserva, Ferraresi viu a lateral-direita como uma chance de receber mais oportunidades. O jogador tem a intenção de se firmar e voltar a ganhar mais chances no São Paulo. O defensor, aliás, mesmo sem espaço, terminou 2024 valorizado.

Afinal, Ferraresi teve várias convocações na seleção da Venezuela, atuando em três partidas da Copa América disputada nos Estados Unidos e também nas Eliminatórias. O Inter Miami, da MLS e o Talleres, da Argentina se interessaram pelo jogador, mas as conversas não evoluíram. Ambas as propostas eram de empréstimo, algo que não seduziu o São Paulo.

Apesar das negativas, o clube não descarta uma venda em caso de proposta com valores atrativos. O São Paulo gastou R$23 milhões para contratar o jogador e espera uma proposta perto deste valor para acertar a saída do venezuelano.

Ferraresi agora é lateral

Com Igor Vinícius como dono da lateral-direita, o técnico Luis Zubeldía resolveu apostar desde o início da pré-temporada nos EUA em Ferraresi como suplente. O treinador contava com Moreira também como opção, mas decidiu dar oportunidade ao venezuelano. Tanto que ele jogou no setor no jogo contra o Cruzeiro, pela FC Series e contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão.

Assim, o defensor entende que a lateral pode ser o meio de recuperar seu espaço no clube. Vale lembrar que Ferraresi era titular do São Paulo em 2023, até sofrer uma grave lesão no joelho direito e perder todo o restante da temporada. Em 2024, viu Alan Franco crescer e a vaga ficar mais complicada.

