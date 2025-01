Sequência decisiva: Fluminense terá três clássicos nos próximos onze dias

Depois de iniciar o Campeonato Carioca com um time alternativo, o Fluminense vai para o terceiro jogo com o elenco principal na disputa da competição. Assim, o foco é iniciar uma sequência positiva para encostar no pelotão de frente e entrar de vez no G4, grupo que garante vaga na semifinal do torneio. Para isso, o Tricolor enfrentará os três arquirrivais do estado nos próximos onze dias.

O primeiro deles acontece nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, contra o Botafogo. O duelo apresenta um incômodo jejum no horizonte (seis derrotas e um empate).

Além do duelo com o Alvinegro, a equipe mede forças com o Vasco no dia 5 de fevereiro e, em seguida, o time enfrentará o Flamengo, no dia 8. Entre os dois clássicos, há um jogo solto diante do Boavista, no dia 2, na estreia dos comandados de Mano Menezes no Maracanã em 2025.

O Departamento Médico irá analisar a situação de Jhon Arias. Ele teve um desconforto muscular, porém já treina com bola ao lado dos companheiros. O colombiano pode estrear em 2025 no clássico ou apenas contra a equipe de Saquarema no próximo final de semana.

Por fim, na tabela, o Fluminense soma 6 pontos e ocupa a 8ª colocação, a cinco do líder Maricá. Restam seis rodadas para o fim da Taça Guanabara (primeira fase) e os comandados do técnico Mano Menezes, que deixaram pontos pelo caminho, terão que vencer os rivais caso queiram avançar na competição.

