Dirigente da Udinese quer que Alexis Sánchez se aposente no clube

O diretor esportivo da Udinese, Gianluca Nani, deixou claro o nível de apreço que o clube italiano tem pelo atacante chileno Alexis Sánchez. Nome esse que, desde o meio de 2024, retornou para viver sua segunda experiência na carreira com a representação de Udine.

Mesmo em estar no nível físico e técnico ideal, elogios não foram poucos por parte do dirigente ao avante de 36 anos. Isso porque, na avaliação de Gianluca, Alexis é capaz de agregar em muitos outros aspectos além das quatro linhas:

“Alexis é um grande jogador, um fenômeno. Estamos orgulhosos por ele estar aqui. Ele começou com uma lesão e isso não o ajudou muito. Mas ele é um grande jogador, enos ajuda no vestiário. Esperamos que ele volte a sua melhor condição, pois nos ajudará muito dentro e fora do campo.”

No primeiro ciclo de Alexis Sánchez pela Udinese, o garoto que chamou a atenção dos europeus por suas atuações em Cobreloa, Colo-Colo e River Plate rapidamente “explodiu”. Consolidado como uma das principais peças ofensivas, a contribuição em três temporadas (entre 2008 e 2011) logo fez brilhar os olhos do Barcelona. Clube esse, aliás, para onde foi na sequência pela bagatela de 26 milhões de euros. Na época, cotados em R$ 58,1 milhões.

‘Pode ficar o tempo que quiser’

Apesar de tanto tempo depois da primeira passagem, o carinho dos torcedores e da diretoria da Udinese para com Alexis soa como bastante sólido. Ao ponto, aliás, de Gianluc Nani dizer que ele pode, tranquilamente, atuar na representação de Udine até encerrar sua carreira:

“Esta é a casa dele, ele pode ficar o tempo que quiser, é um grande jogador e um fenômeno. Todos aqui o amam.”

