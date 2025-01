Com staff formado, Felipe Melo anuncia carreira como técnico: ‘Tive duas propostas’

Não faz nem uma semana que Felipe Melo anunciou sua aposentadoria dos gramados e já planeja sua carreira como técnico. O ex-jogador já havia revelado o interesse de fazer a transição para o cargo de treinador em outras oportunidades e agora está colocando o desejo em prática. Já há, inclusive, um staff formado.

Felipe Melo anunciou sua aposentadoria do futebol na última sexta-feira, dia 24 de janeiro. O ex-jogador pendurou as chuteiras aos 41 anos, após não renovar seu vínculo com o Fluminense – o último clube que defendeu na carreira de 25 anos. “Eternamente grato e privilegiado por ter feito o que amo”, escreveu em sua despedida.

“Vou continuar no futebol, não tenha dúvida disso. Faz muito tempo que não vejo programa esportivo e vou voltar agora, para entender melhor também. Sou apaixonado pelo futebol, que me deu tudo. Vou continuar, mas agora como treinador de futebol. Já tenho todo meu staff formado, temos reuniões periódicas porque precisamos. Já tenho a licença PRO da AFA (Associação do Futebol Argentino), no próximo mês vou começar a licença da CBF também”, contou em entrevista à ESPN.

Propostas como técnico

Mesmo se tratando de um projeto ainda embrionário, o ex-jogador garante que já recebeu duas ofertas da Turquia para iniciar seu novo desafio no futebol. Ele, no entanto, garante que não pensa em trabalhar nesta função em 2025.

“Não vou treinar nenhum clube este ano, apesar de ter tido duas ofertas da Turquia. Uma da primeira divisão e outra da segunda divisão, de Istambul. Mas não estou preparado ainda, a gente vai buscar este ano uma atualização, uma sabedoria para no próximo ano encararmos essa nova realidade com muita ambição”, revelou.

O ex-defensor disse que tem Fernando Diniz, seu técnico no Fluminense, como uma de suas inspirações. “Eu merecia chegar no final da minha carreira e trabalhar com um treinador tão rico em ideias como ele. Fenômenos dentro do futebol, ele e seu estafe. Claro que trabalhei com Abel, outro fenômeno também. Tive oportunidades de trabalhar com grandes treinadores de estilos diferentes”.

Despedida de Felipe Melo

A chegada da aposentadoria veio acompanhada de um vídeo emocionante nas redes sociais. Na narrativa da despedida, Felipe já anunciava os próximos passos da carreira.

“Agora, sigo confiante para o próximo capítulo, porque sei que Ele continuará me guiando. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história”, escreveu.