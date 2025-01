Aposentado, Felipe Melo abre o jogo sobre postura de Marcelo no Fluminense

A saída inesperada e até conturbada de Marcelo do Fluminense levantou rumores de uma postura complexa do astro no dia a dia dos bastidores. Relacionamento antagônico ao vivido com Felipe Melo durante a passagem dos dois pelo clube. Agora ex-jogador, o capitão abriu o jogo sobre o convívio do lateral com o grupo tricolor e, principalmente, com Mano Menezes.

De chuteiras penduradas, o ex-jogador não fez rodeio e tampouco ficou em cima do muro sobre o tema Marcelo. Vale frisar que na época da rescisão, em dezembro de 2024, o lateral era apontado como alguém que acumulava desentendimentos com funcionários e membros da comissão do Flu.

“Estamos falando de um ídolo mundial, quiçá um dos melhores laterais-esquerdos da história do futebol. Sou muito suspeito para falar dele. No primeiro jogo, já fez um golaço, nós metemos 4 no Flamengo, em uma das maiores finais da história do Fluminense ou do futebol carioca. Me ajudou muito na conquista da Libertadores, a chegar na final do Mundial contra o City. O que eu vou falar do Marcelo? Ele treinava, fazia o que tinha que fazer, um grande profissional”, iniciou.

“Agora, o trato dele com o torcedor eu não posso dizer por dois vídeos do Marcelo. Posso dizer o que eu vivia lá dentro com ele. Um cara que sempre teve muito respeito por todos, muito profissional. Tive prazer de jogar com ele em 2009 na seleção brasileira e o enfrentar no Racing Santander. Então acho muito difícil falar algo que não vivi. O que vivi com ele fala de um cara super comprometido, que queria vencer e mudou o patamar do Fluminense”, opinou em entrevista à ESPN.

Saída de Marcelo

Para quem não se lembra, Mano e Marcelo tiveram uma desavença durante o jogo contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante optou pela entrada do camisa 12 aos 44 minutos do segundo tempo. Entretanto, de acordo com ele, ouviu “algo que não gostou” e falou para o jogador retornar para o banco de reservas.

Um dia após o ocorrido, o Tricolor das Laranjeiras anunciou a rescisão unilateral do vínculo.

Relação com Mano Menezes

Já na contramão da admiração, o ex-capitão tricolor negou qualquer rusga com o técnico, mas também descartou relação de amizade.

“Não tenho nenhum tipo de amizade com ele, mas foi meu treinador, o respeito muito. Independente de ter me colocado ou não para jogar, sempre tive profissionalismo e procurei ajudar. Me manteve como capitão da equipe, então tenho gratidão a ele por isso. Não tenho relação de amizade, mas muita gratidão, porque fez questão que eu estivesse junto, mesmo não estando em campo. Muito bacana, fiquei muito feliz. Eu o respeito bastante, mas não tenho nenhuma relação fora de campo”, revelou.

Aposentadoria Felipe Melo

O ídolo tricolor, também com passagem pelo Palmeiras, anunciou sua aposentadoria do futebol na última sexta-feira, dia 24. Felipe Melo pendurou as chuteiras aos 41 anos, após não renovar seu vínculo com o Fluminense – o último clube que defendeu na carreira de 25 anos. Agora, ele vai focar na carreira de técnico.

“Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Vivi anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas. Mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, passou pela mão d’Ele”, escreveu o atleta.

Aos 41 anos, o ex-capitão das Laranjeiras pendurou as chuteiras após 800 jogos como profissional e 58.187 minutos disputados em campo. Contribuiu com 62 gols e 24 assistências ao longo de toda carreira.

