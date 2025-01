Fluminense renova patrocínio com empresa do setor de pescados

O Fluminense anunciou a renovação do patrocínio com a Frescatto, empresa com mais de 75 anos de experiência no setor de pescados em âmbito nacional e internacional, até janeiro de 2027. Nesse sentido, ela seguirá estampando sua marca nos uniformes do Tricolor de Laranjeiras. Vale lembrar que ela já havia patrocinado o clube entre 2015 e 2018.

“É motivo de orgulho para o clube ter um parceiro tão sólido como é a Frescatto, que acredita no trabalho que a gente vem desenvolvendo e apoia tanto o Fluminense. Já são mais de cinco anos juntos, com muitas conquistas e momentos inesquecíveis. E isso mostra a força da nossa relação. Espero que nesses próximos dois anos a gente conquiste muito mais e fortaleça esse vínculo tão importante”, afirmou o presidente tricolor, Mário Bittencourt.

“O trabalho da Frescatto é pautado em três pilares: sabor, sustentabilidade e saúde. Apoiar o Fluminense é aproximar a marca do esporte e o esporte é fundamental para promoção da saúde em todas as idades, classes sociais, gêneros. Seja futebol, vôlei, futevôlei, tênis, entre outras iniciativas, aproximamos a marca Frescatto dos valores que acreditamos para uma vida melhor. Estar no peito do Fluminense por mais dois anos é uma honra, seja na glória eterna, seja na redenção nos últimos minutos, estamos juntos como uma família”, disse Thiago De Luca, CEO da Frescatto.

Por fim, a empresa busca produzir cortes frescos ou congelados para restaurantes, supermercados e para sua casa. Além disso, trabalha em outros países como Canadá, EUA, México, Japão, China, entre outros.

